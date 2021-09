Urk het laagst, Waddeneilanden kampioen vaccineren: bekijk de cijfers in jouw gemeente

Naast Urk valt ook Staphorst op qua lage vaccinatiegraad. In de twee gelovige gemeenten is het minst geprikt van heel Nederland: van de 12-plussers in Urk is slechts 20 procent volledig gevaccineerd. Van de Urker 18-plussers is 23 procent volledig ingeent.

De gemeente Staphorst scoort beter dan Urk, maar blijft nog altijd achter. Van de 12-plussers heeft 44 procent twee prikken gehad. De categorie 18+ in de Overijsselse gemeente scoort 48 procent.

Ook de gelovige gemeenten Renswoude, Neder-Betuwe, Reimerswaal, Barneveld, Tholen, Nunspeet en Reimerswaal scoren laag vanwege de afkeer van vaccinaties.

Van de grote steden blijft Rotterdam achter. Van de 12-plussers is 55 procent twee keer geprikt. In Amsterdam (59%), Den Haag (58%) en Utrecht (70%) liggen de percentages hoger.

De landelijke, gemiddelde vaccinatiegraad voor 12-plussers ligt rond de 70 procent. Iets meer dan 77 procent van de volwassen Nederlanders is al volledig gevaccineerd.

Vaccinatiekampioen

Kampioen vaccineren is het Waddeneiland Schiermonnikoog. Van de 18-plussers op het eiland is 93 procent volledig gevaccineerd. Ook Terschelling gooit hoge ogen.

Tot en met afgelopen zondag zijn er ruim 23,1 miljoen coronaprikken gezet. Ruim 85 procent van de volwassenen heeft inmiddels een eerste prik ontvangen. Iedereen van twaalf jaar of ouder komt in aanmerking voor vaccinatie.

Op dit moment worden mensen na twee coronavaccinaties of na één vaccinatie van Janssen meegeteld als volledig gevaccineerd. Mensen die één vaccinatie hebben ontvangen en daarvoor al eens met corona besmet zijn geweest zijn volgens de regels ook volledig gevaccineerd, maar zijn in deze statistieken meegerekend met 'opkomst 1e prik'.