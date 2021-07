Zoektocht in zaak Sumanta: Spullen uit water nader onderzocht

Het is de vierde werkdag op rij dat de politie intensief zoekt in en rond een gebied van ruim 6.000 m2 tussen Hoorn en het dorp Scharwoude. Het recreatiegebied De Hulk is een van de gebieden waar het lichaam van Sumanta gedumpt kan zijn door hoofdverdachte Manodj B. uit Hoorn en familieleden die medeverdachten zijn in deze zaak.

De 22-jarige, destijds zwangere, studente Sumanta uit Hoorn is na 18 februari 2018 niet meer gezien. De politie heeft sterke aanwijzingen dat B., de enige verdachte die nog vastzit, haar met messteken om het leven heeft gebracht omdat zij weigerde te voldoen aan diens verzoek om het ongeboren kind, dat van hem was, weg te laten halen. Met de moord zou hij de familie-eer hebben willen redden.

Water bij parkeerplaats

Nadat vorige week een afgezet gebied met prikstokken en met metaaldetectors werd doorzocht, concentreert het zoeken vandaag zich vooral op het water rond het met linten afgezette zoekgebied, een soort schiereiland, in het recreatiegebied.

Om het zoeken mogelijk in het water te vergemakkelijken, is vorige week al veel riet langs de walkanten verwijderd. Opmerkelijk is dat de duikers vooral zoeken langs een gebied dat eerder in mei al is doorzocht. Deze sloten grenzen direct aan de parkeerplaats bij deel van het recreatiegebied.

Politie doet geen mededelingen

Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat er geen enkele mededeling wordt gedaan over de voortgang van de zoekactie. „Ik kan bevestigen dat er nu duikers in het water zijn. Over volgende stappen en hoelang we nog verder gaan zoeken, doen we geen uitspraken.”