Chaos door mogelijke terrorist in auto op ringweg Berlijn

De wilde rit over de A100 eindigde met het opzettelijk aanrijden van een motorrijder. Ⓒ Reuters

BERLIJN - Een Iraakse man die dinsdag een reeks auto-ongelukken in Berlijn heeft veroorzaakt, had mogelijk terroristische motieven. Aanklagers in de Duitse hoofdstad stellen dat de automobilist "voor zover wij weten handelde uit jihadistische motieven".