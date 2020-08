’Terrorist Berlijn maakte in auto jacht op motorrijders’

Sarmad A., een Iraakse man, had vermoedelijk terroristische motieven. Volgens de officier van justitie is de daad vrijwel zeker een islamitische terreuraanslag geweest. De man had ook psychische problemen en was een bekende van de politie. Toen hij uit zijn auto stapte zou hij „Allahu akbar” hebben geroepen.

Tegen de Irakees lopen onderzoeken wegens meerdere pogingen tot moord, zei een justitiewoordvoerder. „Door de omstandigheden gaan we er niet vanuit dat de ongevallen toevallig gebeurden.”

Coma

Bij de aanslag op de A100 raakten zes personen gewond, van wie er drie ernstig aan toe zijn. Eén van de slachtoffers wordt volgens Duitse media in een kunstmatige coma gehouden.

In een zwarte Opel Astra zou de man eerst twee motorrijders hebben aangereden. Beide bestuurders raakten zwaargewond. De wilde rit eindigde met een botsing tegen nog een motorrijder. In totaal werden op drie plekken op de A100 verkeersdeelnemers aangereden.

Er zijn volgens de autoriteiten geen aanwijzingen dat de man contact had met een terreurgroep.

Facebook

Volgens de Duitse krant Bild plaatste de man twee uur voor de eerste aanrijding een bericht op Facebook, waarop hij voor zijn auto poseerde. Bij het bericht zette A. religieuze spreuken.

Volgens Bild verbleef A. tot begin 2016 in Finland en reisde hij daarna naar Duitsland. De man zou tot het einde van dit jaar een verblijfsvergunning hebben.

De politie viel na de dollemansrit de woning van de verdachte binnen. Er werd vier uur lang naar aanwijzingen voor een motief voor de daad gezocht. Bekenden van de man omschrijven hem als ’agressief en gewelddadig’. De politie zou enkele weken geleden al bij de woning naar A. hebben gezocht. Wat toen de aanleiding was, is niet duidelijk.

Over de slachtoffers van A. is nog weinig bekend. Eén van hen zou een brandweerman zijn die op weg naar huis was.

Metalen kist

Nadat A. was uitgestapt zou hij een metalen kist op het dak van zijn auto hebben gezet. Vervolgens zou hij ’kom niet dichterbij of jullie zullen allemaal sterven’ hebben geroepen tegen omstanders. Agenten wisten hem daarna te overmeesteren.

Explosievenexperts doorzochten zijn voertuig, maar vonden niets. Volgens de politie ging het om een munitiekist. Toen hij werd gestopt, kondigde hij aan dat er een „gevaarlijk object” in de doos zat, zei een politiewoordvoerster.

Forensische technici hebben röntgenfoto’s gemaakt van de metalen doos. De doos werd vervolgens opengeschoten. De politie vond er echter niets verdachts in.

De A100 werd tussen Neukölln en Tempelhofer Damm enkele uren afgesloten. In de verkeerschaos die vervolgens ontstond, liep de vertraging voor automobilisten op tot meerdere uren.

De Duitse politie onderzoekt of er mogelijk videobeelden van de aanrijdingen zijn gemaakt. Ook werd uitvoerig sporenonderzoek gedaan, onder meer met een drone.

Kerstmarkt

Mensen die banden hebben met islamitisch extremisme hebben de afgelopen jaren verschillende gewelddadige aanslagen gepleegd in Duitsland. De dodelijkste was een aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn in december 2016, waarbij twaalf mensen omkwamen. De Tunesische aanslagpleger, een afgewezen asielzoeker, was een aanhanger van de jihadistische terreurbeweging Islamitische Staat.

Meer recentelijk werden een islamist en zijn vrouw veroordeeld voor het beramen van een biologische bomaanslag in Duitsland in 2018 met het dodelijke gif ricine. Het paar had op internet castorzaden, explosieven en metalen kogellagers besteld om de giftige bom te bouwen. De man werd in maart veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, terwijl zijn vrouw in juni een gevangenisstraf van 8 jaar kreeg.

Sinds 2013 is het aantal islamisten dat in Duitsland als gevaarlijk wordt beschouwd, vervijfvoudigd tot 680, aldus veiligheidsdiensten. Rechtse partijen hebben bondskanselier Angela Merkel er vaak van beschuldigd te hebben bijgedragen aan de islamistische dreiging door in 2015 de grenzen van het land te openen voor honderdduizenden migranten.