Politiechef over Biden-stemmers: ’Schiet kogel door schedel’

Scott Walden, voormalig chef van een politiekorps in Alabama, reageerde op een Facebookbericht over aanhangers van de Democratische kandidaat Joe Biden. „Ze moeten iedereen op een rijtje zetten en een kogel in hun schedel jagen vanwege verraad”, antwoordde de chef op dat bericht.

De burgemeester van Flamaton, waar Walden werkte, zegt dat hij eerder is gewaarschuwd. Hij wilde Walden eigenlijk ontslaan. „Maar dat kon niet, dus we hebben het gedaan zoals de wet voorschrijft. We hebben hem met betaald verlof gestuurd en zijn wapen afgenomen.”

Vervolgens is een intern onderzoek opgestart waarbij alle uitlatingen op sociale media als bewijsmateriaal werden verzameld. Walden wil dat niet afwachten. Hij heeft zijn ontslag ingediend.