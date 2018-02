Forum roept op D66'ers te bestoken

Forum voor Democratie plaatst daarom van alle Kamerleden de contactgegevens op Twitter. Daarbij wordt ook hun vaste telefoonnummer in het parlement en hun mailadres vermeld.

Een van de oproepen luidt bijvoorbeeld: “Vandaag wil @D66 de Nederlandse kiezer #monddood maken. Bel, tweet, mail NU naar #D66 -Kamerlid Maarten Groothuizen (Nr. 12) @GroothuizenD66 om uw stem nog één keer te laten horen! “ Daarbij wordt een afbeelding getoond met de andere contactgegevens van de parlementariër.

De Tweede Kamer stemt vandaag over de afschaffing van het raadgevend referendum. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU willen in elk geval voor afschaffing stemmen en zij hebben samen een krappe meerderheid. De gehele oppositie wil dat er in elk geval nog een referendum over het afschaffen van het referendum gehouden kan worden, maar de regeringspartijen willen daar niet aan.