Bezorger bekogeld met kruidenboter na ’koude pizza’

Rond 02.15 uur kreeg de politie een melding van een ruzie in Alkmaar. Volgens NH Nieuws zou de fittie zijn ontstaan door een koud bezorgde pizza en een ’ keihard stokbrood waarmee je iemand bewusteloos kan slaan’. De bewoonster en haar vriend waren woedend, aldus de politie.

En dat, terwijl de bezorger - die rond 00.30 uur de pizza had bezorgd - om 02.15 uur terug was gekomen na een telefonisch klacht van de bewoonster. Hij wilde het betaalde bedrag vergoeden, maar dat viel niet in goede aarde.

Kruidenboter

De woordenwisseling die vervolgens ontstond, zorgde ervoor dat de pizzabezorger in zijn auto stapte en ervandoor ging. De bewoonster besloot een bakje kruidenboter richting de wagen te gooien. Reden genoeg voor de bezorger om de politie in te schakelen.

Uiteindelijk besloten de bewoonster en haar vriend om hun verontschuldigingen aan te bieden. Binnen een paar dagen gaat het stel met de bezorger in gesprek.