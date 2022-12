Premium Het beste van De Telegraaf

TikTok is fan van ’leeuwendieet’, maar de diëtist waarschuwt: ’Hoger risico op ontwikkeling van tumoren’

Door Lien Lammens Kopieer naar clipboard

Ⓒ Shutterstock

Amsterdam - Vegetariërs gruwelen ervan, maar op TikTok zijn gebruikers lovend over het ’leeuwendieet’. Het principe? Simpel: laat de carnivoor in je los en eet dertig dagen lang alleen maar vlees. Volgens fans zou het kwaaltjes als slapeloosheid, bepaalde allergieën en huidaandoeningen helpen verdwijnen. Is dit écht het dieet dat we nodig hebben? Of zijn er ook gevaren aan verbonden? Michaël Sels, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) legt het uit.