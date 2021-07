Iraanse mol betrapt in Israël

Yaakub Abu al-Kiyan onderhield contacten met Israëlische politici.

TEL AVIV - Een van de rijkste Arabieren van Israël is aangeklaagd wegens het doorspelen van informatie aan Iran. Via een Iraakse tussenpersoon lichtte Yaakub Abu al-Kiyan, die ook nauwe contacten onderhoudt met Israëlische politici, de aartsvijand in over onder meer de bezigheden van minister van Defensie Benny Gantz. De zakenman, die een gedeeltelijke bekentenis heeft afgelegd, zit al sinds begin juni vast.