’Tieners vragen meisje (5) zichzelf te betasten voor Happy Meal’

Het zou gaan om twee tieners van 14 jaar die in de wijk in Helmond bekendstaan als pesters, meldt Omroep Brabant. De vader beschuldigt ze ervan zijn dochtertje zondagmiddag bij een plantsoen te hebben misbruikt aan de Theo Driessenhof. Anderen zouden dat ook hebben gezien. „Inmiddels is er een melding gedaan bij de politie en donderdag is er een afspraak om aangifte te doen.”

Vader Niels wil vooral dat de jongens worden aangesproken en gestopt, laat hij aan de omroep weten. „Ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt. De jongens zijn hier in de buurt wel bekend vanwege pesten, maar ook hebben ze vaker dit soort dingen gevraagd. Ik weet alleen niet of ze in die andere gevallen ook kinderen hebben betast.”

Bedreiging

De moeder van een van de jongens zou al bedreigd zijn. „Die kant moeten we niet op”, aldus Niels, die verder kalm blijft. „Ik weet niet wat ze hieraan overhoudt. Het is nog te vroeg om te zien wat de gevolgen zijn. We hebben natuurlijk wel gezegd dat ze nooit meer voor iets lekkers haar kleren uit moet doen.”

De politie is van de berichtgeving op de hoogte en stelt momenteel uit te zoeken wat er aan de hand is, aldus een woordvoerster tegen De Telegraaf, die verder niets kwijt wil.