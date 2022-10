Kruidvat betreurt ophef, maar stopt niet met verkoop Virusremmer

Kruidvat claimt dat de virusremmer van acht euro beschermt tegen verkoudheidsvirussen. Ook zou het de duur van een verkoudheid helpen verkorten als je het in een vroeg stadium gebruikt én de symptomen verlichten. Met maximaal zes keer daags twee pufjes zou je een beschermende laag op het slijmvlies in je mondholte sprayen.

Totaal onnodig, zegt professor Rijkers. „Het product bevat het enzym trypsine. Maar iedereen heeft van zichzelf al trypsine in neus en mond om virus af te breken.”

Bovendien komt een virus meestal rechtstreeks in de luchtwegen en stopt het niet in de keel. „Je zou de spray ook constant wegslikken met de anderhalve liter slijm die je per dag produceert. Dus hoe lang en hoe vaak wil je sprayen?”

Schande

Ook op Twitter is ophef ontstaan over de ’Virusremmer’. ’Het werkt niet. Schande dat zoiets in de handel kan blijven’, foetert de Belgische viroloog Marc van Ranst. Hij meldt dat de spray alleen bij Kruidvat in Nederland en niet in België verkrijgbaar is. ’Verstandige mensen kopen dit spul niet’. Viroloog Marion Koopmans reageert ook verbaasd op Twitter over het product: ’Bizar’.

Rijkers: „Ik begrijp niet dat Kruidvat dit verkoopt. Het is een schijnmiddel. Een gedeelte van wat op de verpakking staat is waar. Trypsine is inderdaad een natuurlijk eiwitafbrekend enzym uit kabeljauw. Maar het is onmogelijk om met een eenvoudig verstuivertje besmetting met virussen tegen te gaan. Bij beginnende verkoudheid ben je sowieso al te laat, dan heb je het virus al binnen. Die acht euro kun je beter aan iets anders besteden.”

Baat het niet, dan schaadt het niet? „Een teveel aan trypsine kan ook goede eiwitten in je mond afbreken.”

Medisch hulpmiddel

„Natuurlijk vinden we het vervelend dat hier zo’n ophef over ontstaan is”, reageert een Kruidvatwoordvoerder. Ze benadrukt dat de ’Virusremmer’ staat geregistreerd als medisch hulpmiddel, klasse III (hoogste). „Het is een wettelijk goedgekeurd product, door onafhankelijke instanties. Vooralsnog zien wij dan ook geen aanleiding om het product van de markt te halen.”

Het product is alleen in Nederlandse Kruidvatwinkels verkrijgbaar, omdat in Belgische filialen geen zelfzorgmedicatie wordt verkocht.