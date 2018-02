Leger Israël onderzoekt dood Palestijn

Ⓒ EPA

TEL AVIV - Een Palestijn is omgekomen door een confrontatie met Israëlische militairen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het slachtoffer zou militairen hebben aangevallen met een ijzeren staaf tijdens onlusten in Jericho, aldus het leger, dat het voorval onderzoekt. De Palestijnse Autoriteit sprak over een „koelbloedige executie”.