'Extra geld naar EU is niet uit te sluiten'

De meest pro-Europese regeringspartij was daarbij het duidelijkst. D66’er Kees Verhoeven zei geen loze beloftes te willen doen. Hij kan niet „uitsluiten” dat er toch meer geld naar Brussel gaat. Rutte gaf ook geen harde toezegging. Het gaat om een „belofte om vreselijk ons best te doen om dit te bereiken”, zei hij.

De vraag is actueel door het aanstaande vertrek van de Britten, waardoor een gat van netto circa 13 miljard euro ontstaat. Binnen een paar maanden komt de Europese Commissie met voorstellen voor de begroting voor 2021-2027. De onderhandelingen hierover gaan zeker een jaar duren.

Op de vlakte

De andere drie coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie, die minder van de EU moeten hebben dan D66, hielden zich meer op de vlakte in een debat met de minister-president over de informele EU-top van vrijdag in Brussel. „We zitten nu bij de inzet”, zei Anne Mulder (VVD). „Ik wil er niet op vooruitlopen.”

Nederland wil dat er niet meer geld naar de EU gaat en de begroting wordt gemoderniseerd, zei Rutte. Wel moet er meer geld naar onder meer grensbewaking, innovatie en de aanpak van migratie. Om daarvoor geld vrij te maken, moet worden gesneden in de Europese geldstroom die naar landbouw en achtergebleven regio’s gaat.

In het verleden heeft Rutte als VVD-leider geroepen dat er geen geld meer naar Griekenland zou gaan, maar daar moest hij later op terugkomen. Die belofte bleef hem jaren achtervolgen. Zoiets lijken de coalitiepartijen nu te willen voorkomen.