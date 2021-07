Oogziekenhuis Rotterdam ontruimd, artsen en patiënten op straat

De brand woedde in een papiercontainer in de kelder, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. „De rook was dusdanig heftig en hinderlijk, dat we het niet verantwoord vonden om mensen in het ziekenhuis te laten.”

Omdat er ’veel handjes nodig zijn’, schaalde de brandweer op naar Grip-1. Er kwamen tankautospuiten, redvoertuigen en meerdere ambulances ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Operaties

Volgens ooggetuigen stonden er zo’n honderd tot tweehonderd mensen buiten op de stoep, „onder wie ook mensen die geopereerd werden”, zo klonk het ter plaatse. Twee operaties waren op het moment van de evacuatie aan de gang, bevestigt een woordvoerder.

„Maar die operaties konden op z’n gemak worden afgerond, zonder enige haast”, aldus de woordvoerder. De luchtbeheersing zou op de operatiekamers, die op de tweede en vierde verdieping zitten, anders zijn geweest dan in de rest van het pand waardoor niet meteen hoefde te worden ontruimd.

Tekst loopt verder onder foto.

Artsen of verpleegkundigen bekijken een van de patiënten die naar buiten moesten. Ⓒ Media-TV

„Deze patiënten waren via een lokale verdoving verdoofd en konden dan ook direct na de operatie het pand, onder begeleiding, veilig verlaten”, meldt Yvonne Koppelman, voorzitter van de raad van bestuur. „Andere operaties zijn we natuurlijk niet opgestart.”

Donderdag

Rond 19.00 uur werd het ziekenhuis vrijgegeven en kon het medisch personeel weer naar binnen. „Het ruikt nog wat naar brand, dat blijft mogelijk nog paar dagen hangen. Maar we kunnen gelukkig weer aan het werk.”

De brandweer doet er alles aan het vuur te blussen. Ⓒ Media-TV

Een woordvoerder van het Oogziekenhuis laat weten dat het ziekenhuis de werkzaamheden donderdag hervat. „Morgen draaien we volgens het normale programma. Daar zijn we erg blij mee”, aldus de woordvoerder.