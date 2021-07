Oogziekenhuis Rotterdam ontruimd, artsen en patiënten op straat: ’Ook mensen die geopereerd werden’

Volgens ooggetuigen staan er zo’n honderd tot tweehonderd mensen buiten op de stoep, „onder wie ook mensen die geopereerd werden”, aldus een bron. De aanwezigen zien binnen de rook door het pand trekken.

Er zijn tankautospuiten, redvoertuigen en meerdere ambulances ter plaatse. Berichten van gewonden zijn er op dit moment niet.

Artsen of verpleegkundigen bekijken een van de patiënten die naar buiten moesten. Ⓒ Media-TV

De brand woedt in een papiercontainer in de kelder, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. „De rook was dusdanig heftig en hinderlijk, dat we het niet verantwoord vonden om mensen in het ziekenhuis te laten.”

Operaties

Omdat er ’veel handjes nodig zijn’, heeft de brandweer opgeschaald naar Grip-1. „Op dit moment zijn er ook ventilatoren onderweg om de rook uit het gebouw te krijgen. We hopen alles zo snel mogelijk te doen.”

De brandweer doet er alles aan het vuur te blussen. Ⓒ Media-TV

Of er inderdaad operaties zijn afgebroken zoals een bron ter plaatse meldt, kan de brandweerwoordvoerder niet bevestigen. „Maar het is niet ondenkbaar. Het is midden op de dag en er vinden daar veel operaties, waaronder bijvoorbeeld staaroperaties plaats.”

Een woordvoerder van het Oogziekenhuis laat weten op dit moment nog geen informatie te kunnen geven.