Israël voert luchtaanval uit op Gaza: vier doden, onder wie een kind

Binnenland

Schade aan portiekflat na ontploffing Rotterdam

Bij de voordeur van een portiekflat aan de Hoge Boezem in de Rotterdamse wijk Kralingen is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Volgens de politie zijn daarbij geen gewonden gevallen. Wel is er schade aan de entree van de flat.