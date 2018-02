’Suitsupply verbaasd door vele homofobe ontvolgers’

Vooral op Instagram ging het hard, van ruim 368.000 volgers eergisteren naar 356.000 nu. „We dachten echt, holy shit, wat gebeurt hier”, zegt Suitsupply-oprichter Fokke de Jong hierover.

„Je verwacht wel een reactie, maar de magnitude was best heftig. Dat mensen zo schrikken, bewijst dat het relevant is om het te laten zien.” Suitsupply is van oorsprong een Nederlands bedrijf en is nu actief in 24 landen wereldwijd. De boze (ont)volgers op social media komen dan ook uit de hele wereld.