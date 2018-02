Celstraf voor uitbuiting ’huisslaaf’

Adje B. (60) krijgt vier jaar cel opgelegd en Gretha K. (47) drieënhalf jaar voor het gebruiken van de zwakbegaafde Jeffrey als slaaf. Tegen beide was zeven jaar geëist.

Adje B. heeft veertien maanden in voorarrest gezeten, zijn vrouw Gretha K. bijna negen maanden. Beiden moeten dus terug het gevang in.

’Tijd voor tijd’

De advocaten Roy van der Wal (Adje B.) en Umut Ural (Gretha K.) omschreven de eis van het OM eerder als „ronduit belachelijk” en vroegen om vrijspraak. Beiden zeggen vanwege de opgelegde straffen teleurgesteld te zijn. „Waar is het lijk in de kofferbak?”, vraagt mr. Ural.

Het OM had eerder geopperd dat de verdachten net zo lang vast dienden te worden gezet als het misbruik van de nu 32-jarige slaaf Jeffrey heeft geduurd. Hij werd acht jaar lang uitgebuit. „Tijd voor tijd”, noemde de officier van justitie dat.

Tegen mede-verdachte Nico H. werd een celstraf van twee jaar geëist, omdat hij Jeffrey als katvanger zou hebben gebruikt. De rechtbank ziet hiervoor te weinig bewijs en spreekt hem vrij van hetgeen hem ten laste is gelegd. „Of er sprake is van uitbuiting houdt sterk verband met het geval.”

Hoger beroep

De verdediging heeft aangegeven in hoger beroep te zullen gaan.

Adje en Gretha lieten Jeffrey langer dan vijf dagen in de week tot laat in de avond voor hen werken. 's Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. Vooral de lange duur van de uitbuiting maakte de zaak uniek, zei de officier van justitie eerder. De rechtbank in Almelo meent dat het slachtoffer op respectloze wijze uit winstbejag is uitgebuit, mishandeld en opgesloten.