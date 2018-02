Drugsverdachte niet uitgeleverd aan Marokko

Volgens de rechtbank is de kans op een oneerlijk proces te groot. Medeverdachten zouden mogelijk door marteling tot belastende verklaringen tegen C. zijn gekomen.

C. werd eind juni aangehouden nadat rond hem internationale ophef was ontstaan. Volgens Marokko is hij ook betrokken bij de financiering van de maandenlange protesten in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land.

In Nederland is C. verdachte in een grote drugszaak met in totaal veertien verdachten. Met familieleden zou hij vanuit Roosendaal en Etten-Leur miljoenen hebben verdiend met de export van softdrugs naar Frankrijk.