Overleden man Pfizervaccin was oud-gemeentesecretaris van Noordwijkerhout Rinus Adriaanse

De Noordwijkse burgemeester Wendy Verkleij deed die mededeling bij het begin van de raadsvergadering. De oud-ambtenaar werd met een minuut stilte herdacht. Daarbij gingen de gedachten ook uit naar voormalig wethouder en provinciebestuurder Ted Jansen en oud-griffier Huub Kolen die in de afgelopen weken ook zijn overleden.

Adriaanse was maandagmorgen een van de eersten die zich meldde op de nieuwe priklocatie van de GGD in Noordwijkerhout. Conform de regels zat hij vijftien minuten na zijn prik onder toezicht op een stoel. Buiten zakte hij in elkaar. Hij is ter plaatse gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Wat een feestelijke opening van de priklocatie bij Leeuwenhorst moest worden, werd zo een trieste dag.

Burgemeester Verkleij reageerde op de dag zelf geschokt. „Ik had vandaag met alles rekening gehouden bij de officiële opening van de priklocatie in Noordwijkerhout. Behalve met dit. Ik ben erg ontdaan van wat er is gebeurd en leef intens mee met de familie. Het is aan het RIVM en de GGD om hierover nadere medische mededelingen te doen. Als burgemeester wil ik daarom nu naast de getroffenen staan. Er voor hen zijn.” Dinsdagavond meldde ze de gemeenteraad dat het ging om de voormalig gemeentesecretaris.

Adriaanse zwaaide in december 2001 af in Noordwijkerhout, nadat hij die gemeente zo’n 22 jaar had gediend. Al op 16-jarige leeftijd rolde hij de ambtenarij in en begon zijn loopbaan bij de provinciale griffie in Zeeland, maar hij vond dat werk wat te vaag. „Ik wilde dichterbij de mensen zitten voor wie ik werk. Als gemeenteambtenaar kon dat”, zei hij in 2001 in een afscheidsinterview.

Hoewel hij het idee had om slechts vijf of zes jaar in Noordwijkerhout te blijven, moest hij daar na protest van zijn kinderen op terugkomen. „Dat werd oorlog aan tafel: een verhuizing uit Noordwijkerhout was onbespreekbaar.” Na zijn afscheid bij de gemeente voorzag hij verschillende mensen nog van advies als ze daarom vroegen. Ook was hij een graag geziene gast bij de plaatselijke voetbalvereniging VVSB. Daar was hij onder meer voorzitter van de businessclub. ,,We verliezen een markante persoon binnen onze club, een kritisch en betrokken supporter en sponsor van ons eerste elftal bij uit- en thuiswedstrijden en een graag geziene gast in ons sponsorhome en kantine. Helaas maakt hij de opening van onze nieuwe accommodatie niet meer mee’’, valt op de website van de voetbalclub te lezen.

Adriaanse kreeg in 2002 een koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten voor onder andere de tuchtcommissie van de KNVB District West III, VVSB promotion, de VVV Noordwijkerhout en het Werkvoorzieningsschap ’Het Spektrum’ in Voorhout. Hij werd destijds benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.