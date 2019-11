Orgie op luxe jacht kost burgemeester de kop

Borkai, die in het verleden furore maakte als gymnast en in 1988 zelfs goud won op de Olympische Spelen in Seoul, werd enkele weken geleden nog herkozen als burgemeester van Györ, een stad in het westen van Hongarije. Het zou zijn vierde termijn worden. In een open brief zegt Borkai af te treden vanwege de „hachelijke situatie.” Vrijdag is hij officieel burgemeester af.

De Hongaarse oppositie gebruikte het seksschandaal om de partij van premier Orbán, Fidesz, in een kwaad daglicht te stellen.