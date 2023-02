Premium Het beste van De Telegraaf

Kennismakingsreis Cariben stond voor prinses onder druk Amalia waant zich in de schaduw van haar ouders het veiligst

Door Wouter de Winther

Ⓒ foto's anp/hh

Twee weken lang verkende prinses Amalia met haar ouders het Caribische deel van het Koninkrijk. Het bezoek was bedoeld als kennismaking met de eilanden, maar voorzag ook in wat vrolijke publiciteit voor een koningshuis dat aan populariteit moet inleveren na uitglijders in de coronacrisis.