NS gaat dienstregeling weer opschalen, minder personeel thuis

UTRECHT - De komende weken gaat de NS terug naar de normale dienstregeling, meldt het vervoersbedrijf dinsdag. „Nu de piek van de omicronvariant achter de rug is, zitten er steeds minder collega’s thuis door ziekte of quarantaine. Daardoor kunnen wij in de tweede helft van maart nagenoeg weer alle treinen laten rijden”, meldt de NS.