Groot drugslab in schuur Sint Willebrord

Ⓒ Ginopress B.V.

SINT WILLEBRORD - In het Brabantse dorp Sint Willebrord is een groot xtc-laboratorium ontdekt. Het lab is opgebouwd in een schuur tussen woonhuizen en werd aangetroffen tijdens een uitgebreide gezamenlijke controle waarbij zowel de regionale als de landelijke politie en de gemeente Rucphen, waar het dorp bij hoort, betrokken waren.