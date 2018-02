OM vervolgt Geenstijl om Paay-video

Paay liet eerder weten ‘enkele tonnen’ van de site te willen. Als ze haar zin zou krijgen, gaat het om de grootste schadevergoeding voor smaad ooit. De veelzijdige diva was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Geenstijl publiceerde in februari vorig jaar een anoniem geplaatste tweet waarin de beruchte video te zien was. Binnen de kortste keren sommeerde Paays advocaat Johan Langelaar de site om de video te verwijderen. Hoewel de site het topic inderdaad voor de gestelde deadline offline haalde, ging Paay alsnog over tot een aangifte.

Later wist weekblad Story te melden dat de video niet via een lek of hack, maar via Paay zelf in de wereld was geraakt. Ze had de video via whatsapp gedeeld als onderdeel van een lange stroom aan seksueel zeer expliciete berichtjes.

News Media, de dochteronderneming van Telegraaf Media Groep waar Geenstijl onder valt, wilde niet op de zaak reageren. Geenstijl zelf bevestigt de vervolging via een artikel op de eigen site.

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat behalve Geenstijl ook twee ’natuurlijke personen’ worden vervolgd. Om wie het gaat, laat de woordvoerder in het midden. „In deze zaak zijn we terughoudend met informatie, te meer omdat we het tweede slachtoffer nog niet hebben gesproken.”