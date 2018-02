Schippers geen minister BuZa

Ⓒ DIJKSTRA BV

Den Haag - Edith Schippers wordt geen minister van Buitenlandse Zaken. De VVD’er laat weten niet beschikbaar te zijn om Halbe Zijlstra op te volgen. „Het ministerschap van Buitenlandse Zaken is een geweldige baan die ik direct zou hebben geaccepteerd als ik geen tienerdochter had gehad”, zegt Schippers tegen De Telegraaf. „Je moet prioriteiten stellen in het leven en die liggen in deze afweging bij mijn dochter.”