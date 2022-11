Terrorismebestrijder NCTV: ’Grotere dreiging voor nationale veiligheid na terugkeer IS-vrouwen’

Brief 1 ’Samenleving beschermen tegen IS-vrouwen’

In verband met de privacy en veiligheid van de IS-vrouwen die worden opgehaald uit Syrië worden er geen mededelingen over hun identiteit gedaan. Maar hoe zit het eigenlijk met onze veiligheid als we deze ’terroristen’ gaan binnenhalen, vraagt Marian Uppelschoten zich af?