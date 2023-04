Politie houdt 22 mensen aan na wedstrijd Feyenoord - Ajax

Eerder meldde Feyenoord 25 toeschouwers geïdentificeerd te hebben die zich hebben misdragen tijdens de wedstrijd in De Kuip. Drie van de geïdentificeerde personen hebben de huisregels van de Rotterdamse club overtreden, maar zijn niet aangehouden, zegt een woordvoerder van de politie. Over de identiteit van de verdachten is nog niets bekend. Evenmin is bekend of ze nog vastzitten.

Direct na de aftrap moest de wedstrijd in de halve finales van het bekertoernooi worden stilgelegd omdat achter een van de doelen vuurwerk en rookbommen werden afgestoken. Ook werden bekers bier en aanstekers gegooid tijdens de wedstrijd. Een voorwerp raakte het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen, die daardoor gewond raakte. De gooier, een 32-jarige man uit Roelofarendsveen, was woensdag al aangehouden.