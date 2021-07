Brits OMT: ’Coronacrisis in oktober voorbij’

Verhalen achter het nieuws

Werken mondkapjes wel of niet?

In de strijd tegen het coronavirus hebben we een tijdlang mondkapjes in de supermarkt en andere openbare ruimten gedragen. Ondertussen hebben we op de meeste plekken ook weer afscheid genomen van het accessoire. Toch laait de vraag op of het niet weer tijd is om het mondneusmasker op te zetten nu de...