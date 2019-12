Meisje (7) op fiets omver gereden door bestuurster (76)

Het meisje werd na de aanrijding in Someren direct naar het ziekenhuis gebracht. Ⓒ Pim Verkoelen MaRicMedia

SOMEREN - Een 7-jarig meisje is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt door een aanrijding met een auto op de Avennelaan in het Brabantse Someren. Een 76-jarige bestuurster is samen met de bijrijder op het politiebureau verhoord.