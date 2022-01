Kamer kritisch over nalaten evacueren ambassadepersoneel Kiev: ’Kabinet speelt Russische roulette’

Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada besloten eerder hun ambassadepersoneel wél weg te halen uit Oekraïne. Nederland en andere EU-landen zien daar vooralsnog geen aanleiding toe.

„We bekijken de situatie van dag tot dag en van uur tot uur”, zegt minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag in de Tweede Kamer. Ze herhaalt daarmee eerdere woorden van soortgelijke strekking van haar collega van Buitenlandse Zaken Hoekstra.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans opent het vuur op partijgenoot Schreinemacher. „Het kabinet speelt Russische roulette door het personeel niet terug te trekken.” Hij vraagt zich af waarom Nederland een andere risico-analyse maakt dan de Amerikanen en Britten. Hij krijgt daarbij bijval van Kati Piri (PvdA) en Corinne Ellemeet (GL). Meerdere Kamerleden zien er een parallel in met de gebrekkige evacuatie uit Afghanistan afgelopen zomer. „Het is weliswaar een andere oorlog, maar wat eraan vooraf gaat is hetzelfde”, vindt Caroline van der Plas.

’Eigen dreigingsanalyse’

„Ik ken de informatie op basis waarvan de VS, VK en Canada hun beslissingen nemen niet”, reageert Schreinemacher. Nederland gaat uit van de dreigingsanalyse ’zoals wij die maken’, aldus de kersverse VVD-minister. „We zien nu geen aanleiding om personeel en ambassademedewerkers te evacueren. Als we het nodig vinden, gaan we over tot evacuatie.”

Volgens Schreinemacher streven het kabinet en de EU ernaar in gesprek te blijven met Rusland, en tegelijkertijd Oekraïne bij te staan. „Zoveel mogelijk praten en zo veel mogelijk ons best doen om eruit te komen. Uiteindelijk willen we geen escalatie. Maar we moeten ook niet naïef zijn, er staat een troepenopbouw van de Russen aan de grens.” SP’er Jasper van Dijk is kritisch over dat standpunt. „De minister wil zoveel mogelijk praten maar deinst ook niet terug voor wapenleveranties. Dat gaat niet samen”, zegt hij, verwijzend naar Hoekstra die vorige week in de Kamer zei ’welwillend’ te staan tegenover eventuele wapenleveranties aan Oekraïne.

Schreinemacher bevestigt dat Oekraïne een bilateraal steunverzoek aan Nederland heeft gedaan, maar zegt dat het kabinet aan de hand van een aantal toetsingscriteria nog moet kijken of dat mogelijk is.