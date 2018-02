Hoekstra: bommen Nijmegen vreselijke vergissing

Hoekstra hield zijn allereerste openbare toespraak in het Nederlands. „Ik ben in 1953 in Groningen geboren. Mijn ouders konden zich de verwoestingen tijdens de oorlog goed herinneren. Ze hadden ook goede herinneringen aan de Canadezen en Amerikanen, die heldhaftig kwamen vechten voor vrijheden die ons nog steeds dierbaar zijn. De Verenigde Staten blijven strijden om vrijheid, vrede en voorspoed in West-Europa levend te houden.”

Het vergissingsbombardement vaagde in 1944 de binnenstad van Nijmegen weg. Ook Arnhem, Deventer en Enschede werden getroffen. Later dat jaar werd Nijmegen frontstad en vielen er nog meer slachtoffers. Hoekstra: „Het is moeilijk voor te stellen wat voor verschrikkingen hier hebben plaatsgevonden. Namens mijn land betuig ik mijn diepste medeleven met de familie van de slachtoffers.”

De komst van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur naar Nederland bleef in januari niet onopgemerkt. In 2015 zei hij dat in Nederland „no-go areas bestaan waar auto’s en politici in brand worden gestoken.” Toen de Nederlandse pers hem daarover aan de tand wilde voelen, wilde hij geen antwoord geven. Een dag later bood hij zijn excuses aan voor zijn „foute uitspraak.”