Minderjarige meiden aangehouden voor gewapende woningoverval

Het piepjonge duo is dinsdagmorgen aangehouden. De drie overvallers gingen de bewust avond rond 21.30 uur de woning binnen. Daarbij wordt een vuurwapen op het slachtoffer gericht. De verdachten eisen binnen ’geld en goederen’ op, maar zo makkelijk gaat dat niet. „De bewoner verzette zich waarop een worsteling ontstond. Uiteindelijk wist de bewoner de gang van zijn huis te bereiken en de daders gingen er via de voordeur vandoor”, meldt de politie.

De overvallers wisten nog wel wat spullen mee te grissen naar buiten. De man raakt verwond aan zijn hoofd, maar weet de politie te bellen. Een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer te behandelen.

Tienermeisjes

De politie zette na de overal vol in op vervolging en kwam vanmorgen uit bij de aanhouding van twee tienermeiden. Wat precies de rol is van de jonge vrouwelijke verdachten is onduidelijk. De politie kon daar dinsdag niet op reageren tegen De Telegraaf. „We zijn nog op zoek naar andere betrokkenen en het onderzoek is in volle gang.”