Klimaatactivist lijmt zich vast aan tafel tijdens live-uitzending Beau

Klimaatactivist Jelle de Graaf en directeur van het Van Gogh Museum Emilie Gordenker waren uitgenodigd om te praten over de ‘nieuwe methode van activisten om hun boodschap onder de aandacht te brengen’.

Tijdens het gesprek klom De Graaf ineens op tafel. „Wat ga je doen?”, aldus Beau. Vervolgens lijmde hij zich vast.

„Ik zit hier vast in een liveprogramma en ik ga het hier hebben over het klimaat en de ecologische crisis”, begon de klimaatactivist zijn verhaal nadat hij plaatsnam op de tafel. „Jullie hebben een plicht om eerlijk te berichten over de klimaat- en ecologische crisis. Een plicht die jullie niet nakomen. Het leven van ons allemaal staat op het spel. Het leven van jou staat op het spel”, zei hij tegen Beau, die de presentatie van Eva Jinek tijdelijk overneemt omdat zij het coronavirus heeft.

Beau noemde de actie niet „heel sympathiek en beschaafd.” Andere tafelgasten komen namelijk niet aan het woord, zei hij.

Na de commercials is De Graaf van de tafel verwijderd. Hoe dit is verlopen, is vooralsnog onbekend. Museumdirecteur Emilie Gordenker is het duidelijk niet met de actie eens. „Schiet dit niet zijn doel voorbij?”, zegt ze.

De woordvoerder van RTL was dinsdagavond nog niet beschikbaar voor commentaar.