Mensen met doodswens willen zelfdodingsmiddel in huis

Wat in oog springt in het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMC Utrecht, is dat veel van de mensen met een doodswens willen beschikken over een zelfdodingsmiddel. Niet zozeer om het middel nu in te nemen, maar vooral ter geruststelling om in de toekomst zelf regie te kunnen voeren over het levenseinde.

Uitgebreide vragenlijst

Voor het onderzoek hebben ruim 21.000 ouderen een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De onderzoekers hebben daarnaast tientallen ouderen diepgravend geïnterviewd. Ook zijn meer dan 200 uitgevoerde en afgewezen euthanasieverzoeken geanalyseerd.

Wat uit het onderzoek duidelijk naar voren komt, is dat een doodswens meestal niet zwart-wit is. Zelfs van de mensen met een wens tot levensbeëindiging gaf ruim een derde van de respondenten aan dat de wens tot leven sterker was dan de doodswens.

En bij mensen die niet ernstig ziek zijn, blijkt de doodswens veranderlijk. De situatie en omstandigheden hebben invloed op hoe de doodswens wordt beleefd. Ook blijkt uit het onderzoek dat de doodswens door de jaren heen kan verminderen of verdwijnen, ook op hoge leeftijd.

Vrouwen oververtegenwoordigd

Onder de mensen met een doodswens zijn vrouwen oververtegenwoordigd (67%). De groep met een actieve doodswens én een wens tot levensbeëindiging bestaat voor een relatief groot gedeelte uit laagopgeleiden (44%) en mensen afkomstig uit de lagere sociale klassen (53%). Een flink deel (28%) zegt al het hele leven een doodswens te hebben

D66 maakt zich al tijden hard voor mensen op wier schouders het leven zo zwaar drukt dat zij de wettelijke mogelijkheid willen hebben om er met hulp van een ander uit te kunnen stappen. Coalitiegenoot CU is er juist mordicus tegen. Euthanasie is nu alleen toegestaan als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden door een medische aandoening.

De twee partijen zitten er zo geharnast in dat tijdens de kabinetsformatie een compromis moest worden bedacht. Dat compromis werd het onderzoek dat nu naar buiten is gekomen. Het kabinet moet nu besluiten hoe het onderzoek wordt gewogen en of de euthanasiewet moet worden aangepast.

Levenseindebegeleider

Maar politieke partijen kunnen ook zelf met een initiatiefwet komen. D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft zo’n plan al eerder op tafel gelegd en zal nu doorzetten. In dat plan staat dat senioren met een stervenswens zich in de toekomst moeten kunnen melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener: de levenseindebegeleider. Die moet in een periode van een paar maanden vaststellen of een oudere echt zelf voor euthanasie kiest. Het besluit kan tot het laatste moment worden teruggedraaid.

Het is nog maar de vraag of zo’n initiatiefwet van D66 op een politieke meerderheid kan rekenen. Tot dusverre twijfelt bijvoorbeeld de VVD. CDA en CU willen in ieder geval niet dat de huidige euthanasiewet wordt verruimd. Zij willen dat er goed gekeken wordt naar de redenen die iemand heeft om uit het leven te stappen. Eenzaamheid en financiële problemen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. De christelijke coalitiepartijen denken dat zulke mensen geen euthanasie nodig hebben, maar aandacht en hulp.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.