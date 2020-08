‘Wel geld voor Zuid-Europa, niet voor de zorg?’

We zijn solidair met Zuid-Europese landen, maar houden in eigen land geen geld over om ons zorgpersoneel te belonen voor hun inzet tijdens de coronacrisis. „Dat is een inkopper voor populisten”, zegt Wierd Duk in zijn nieuwste podcast. „Als Nederland nee had gezegd tegen de coronahulp voor Zuid-Europa, hadden we misschien wél geld gehad voor de mensen die wij helden noemen maar niet als zodanig belonen.”