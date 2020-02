Advocaten kroongetuige anoniem en afgeschermd, unicum in rechtspraak

De advocaten volgen de zittingen via een videoverbinding. Eerder stonden de rechters al toe dat de advocaten anoniem bleven tijdens de besloten verhoren bij de rechter-commissaris. De rechters gaan per zitting bekijken hoe de rol van de advocaten eruit gaat zien.

B. is kroongetuige in Marengo, hoofdverdachte daarin is de onlangs gearresteerde Ridouan Taghi. De toenmalige advocaat van B., Derk Wiersum, werd afgelopen september op straat doodgeschoten. Door deze schokkende moord is het proces met nog meer veiligheidsmaatregelen omgeven. Zo zit B. tijdens de inleidende zittingen afgeschermd en op een aparte locatie.

Donderdag en vrijdag wordt in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp onder meer de voortgang van het onderzoek in de zaak tegen de groep van zestien verdachten besproken. Het Openbaar Ministerie houdt hen verantwoordelijk voor onder meer vijf liquidaties. De zaak tegen de eind vorig jaar in Dubai opgepakte Taghi wordt op 6 maart voor het eerst op een openbare zitting besproken, apart van de rest. Via zijn advocaat heeft hij onlangs te kennen gegeven dat hij die dag niet van plan is in de rechtszaal te verschijnen.