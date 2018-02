Verkiezingen en geld centraal op Europese top

De 27 discussiëren onder meer over de samenstelling van het Europees Parlement na het vertrek van de Britten uit de EU. Dan vervallen de 73 zetels van de Britse leden. Het parlement zelf wil er 46 leeg laten en de rest verdelen over landen die vanwege hun bevolkingsaandeel recht hebben op meer afgevaardigden. Nederland zou er dan drie zetels bij krijgen. Als het aan premier Rutte ligt, blijven ze alle 73 leeg. Voor het parlementsvoorstel is echter brede steun.

Bekijk ook: Flinke scheur in coalitie over extra geld voor EU

Dan ligt de vraag voor hoe de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt gekozen. Het EU-parlement staat erop dat het een zogenoemde spitzenkandidaat wordt, de kandidaat van de politieke groep die de meeste stemmen heeft verzameld. Veel lidstaten, waaronder Nederland, zijn hiertegen. Zij willen zich het recht voorbehouden zelf een kandidaat naar voren te schuiven.

Meerjarenbegroting

Over de meerjarenbegroting, waarin de Brexit een gat van zo'n 12 miljard euro per jaar slaat, wordt vooralsnog verkennend gesproken. Onder meer Nederland heeft de loopgraven al betrokken door te zeggen dat die niet omhoog mag, maar andere lidstaten willen best meer betalen, bijvoorbeeld om de grenzen beter te beschermen. Nederland wil hier ook wel meer aan uitgeven, maar dan moet er in andere uitgaven zoals aan landbouw en armere regio’s worden gesneden.

Een grote groep lidstaten wil dat de toekenning van fondsen afhankelijk wordt gemaakt van bijvoorbeeld het opnemen van asielzoekers of naleving van de rechtsstaatprincipes. Landen als Polen zijn hiertegen. Overeenstemming over het budget zal dan ook een hele uitdaging zijn.

Diner

De Belgische premier Charles Michel organiseert donderdagavond een diner met twaalf andere EU-leiders, onder wie premier Rutte, in een poging de neuzen dezelfde kant op te krijgen.