Aart Staartjes (81) overleden aan gevolgen auto-ongeluk

Aart Staartjes Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Na het ongeluk vrijdag in Leeuwarden, waarbij Aart Staartjes ernstig gewond raakte, is hij aan de gevolgen daarvan overleden. Dat meldt de familie zondag. Staartjes is 81 jaar geworden. De Sesamstraat-acteur wordt in besloten kring begraven.