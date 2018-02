Explosief bij politiebureau Hoofddorp

Iemand had het explosief gevonden. Het blijkt te gaan om oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Het pand werd in eerste instantie uit voorzorg ontruimd maar is inmiddels weer bijna volledig vrijgegeven, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal het materiaal veiligstellen. Het bureau in Hoofddorp staat aan de Hoofdweg.