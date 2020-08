Raketten China ’waarschuwing’ voor VS

De oefening komt vlak na een incident waarbij volgens Peking een Amerikaans spionagevliegtuig het luchtruim binnendrong dat door China gesloten was verklaard. Dat was bij marineoefeningen in de Zee van Bohai, een soort binnenzee ten oosten van Peking en ten westen van Korea.

Amerikaans marineschip oefent mee met Turken

Twee Turkse marineschepen hebben in de oostelijke Middellandse Zee geoefend met een Amerikaanse torpedojager. Het Turkse ministerie van Defensie maakte dit bekend kort nadat de Griekse marine in dit deel van de Middellandse Zee woensdag oefeningen was begonnen samen met onder meer de Franse, Italiaanse en Cypriotische marine.

Ankara verschafte verder geen enkele informatie over de Amerikaans-Turkse oefening, enkel foto’s van de betrokken vaartuigen.

De manoeuvres zijn tijdens hoog oplopende spanningen tussen Turkije en anderzijds Griekenland en Cyprus over Turkse projecten waarmee naar olie en gas wordt gezocht onder de zeebodem. Turkije stelt dat te doen op een bodem die tot het Turkse continentale plat behoort, maar volgens Griekenland behoort de bodem waar Turkije naar olie speurt bij het Griekse ’plat’. Het gaat om de afbakening van de zeebodem op basis van het verloop naar de diepte. Daar is op veel plaatsen langs kusten onenigheid over.