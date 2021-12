Man overleden na steekpartij in woning Oosterhout

Kopieer naar clipboard

OOSTERHOUT - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een steekincident in een woning in het Brabantse Oosterhout. Rond 1.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een steekpartij. Toen agenten bij de woning aankwamen troffen zij daar een zwaargewonde man aan. Later in de nacht maakte de politie bekend dat de man aan zijn verwondingen is overleden.