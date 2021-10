Premium Het beste van De Telegraaf

Boer over losgebroken drachtige koe: ‘Afschieten was enige optie, het dier zat vol adrenaline’

Door Jan Hensels en Pieternel Kellenaers Kopieer naar clipboard

Consternatie donderdagmorgen door een losgebroken stier op de N280 bij Horn. Ⓒ WIJKAGENTEN LEUDAL

Horn - Een uitgebroken jonge drachtige koe is donderdagmorgen na een wilde tocht over de N280 van Horn richting Roermond afgeschoten. Een andere keuze was er niet, denkt de boer van wie het dier was.