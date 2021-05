Militairen prikken mee in Arnhem: ’Blij dat we kunnen helpen’

„En hij zit er alweer in hoor.” Militair Mike vaccineert meneer Geurts. Ⓒ APA

Arnhem - Het hulpaanbod stond al wat langer, maar vanaf nu helpt defensie ook echt met het vaccineren tegen corona. Zestien militairen steken tot 4 juli dagelijks de handen uit de mouwen om prikken in bovenarmen te zetten in de GGD-regio Gelderland-Midden. Dit is nodig om het tempo flink op te schroeven, nu er de komende tijd veel vaccins worden geleverd.