’Gebruik de krapte voor extra salaris’ Zo onderhandel je voor promotie of meer loon

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Veel bedrijven hebben de grootste moeite om personeel te vinden: dit is dus het moment om te onderhandelen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Nou hoef je een werkgever die zware klappen heeft gekregen in de coronacrisis niet tot de laatste cent uit te knijpen, maar het is zonde om deze situatie niet in te zetten voor loonsverhoging, promotie of fijnere arbeidsvoorwaarden. Drie onderhandelingsexperts geven tips.