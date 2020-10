CDA: Verkeershufter aanpakken met persoonlijke brief

Nederland holt achteruit in de Europese lijstjes op het gebied van verkeersveiligheid. Het is een van de prioriteiten van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), maar van regeringspartij CDA mag er nog wel een tandje bij.

„Huftergedrag zoals rijden onder invloed, het negeren van een rood kruis en appen achter het stuur neemt toe”, zegt Postma.

Handhaven prioriteit

In haar initiatiefnota die deze week verschijnt pleit ze onder andere voor inzetten op handhaven: agenten moeten aso’s vaker van de weg halen. „Dat moet echt weer een prioriteit worden bij de top van de politie.”

Hoewel Postma niet terug wil naar het tijdperk van de bonnenquota ziet ze wel dat sinds de afschaffing het aantal ’heterdaadjes’ op de weg fors is afgenomen. „Tijdens een bezoek aan het verkeersteam in Rotterdam hoorde ik dat agenten in die tijd gemiddeld 150 automobilisten aan de kant zetten, nu zijn dat er nog maar gemiddeld 17.”

Snelheidsbegrenzer

De CDA-politica wil verder meer technische middelen inzetten zoals een snelheidsbegrenzer in auto’s van notoire hardrijders, mobiele flitskasten op gevaarlijke plekken en slimme camera’s om af te rekenen met mensen die een rood kruis boven de weg negeren.

Daarnaast pleit ze voor een harde confrontatie met de gevolgen van asociaal rijgedrag. „Laat verkeershufters meelopen in een revalidatiecentrum zodat ze de gevolgen van hun daden met eigen ogen kunnen zien”, zegt Postma. Veelplegers moeten wat haar betreft thuisbezoek kunnen krijgen van agenten en extra in de gaten worden gehouden.

Persoonlijk verhaal van slachtoffers

Alleen een factuur van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIb) volstaat niet, vindt Postma. „Dat is voor veel mensen gewoon een rekening die moet worden betaald. Daarom wil ik er graag een brief bij om verkeershufters te confronteren met de gevolgen en risico’s van hun gedrag”, legt ze uit. „In zo’n brief kunnen cijfers van verkeersslachtoffers worden vermeld en een persoonlijk verhaal van een slachtoffer of mensen van Rijkswaterstaat.”