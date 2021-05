Daan’s zelfgebouwde replica van de Twin Towers wordt geëxposeerd in New York: ’Dit is heel speciaal’

Buitenland

Bom gevonden bij huis van Noord-Ierse agent

Bij het huis van een politieagent in Noord-Ierland is een bom gevonden. Het explosief werd ontdekt in een tas op de stoep van een vrouwelijke politiemedewerker in het plaatsje Dungiven, aldus de BBC. De politie beschouwt dit als een aanval op het korps en stelt een onderzoek in.