90 tips na uitzending over gewelddadige dood Xavier Durlinger (19) in Sittard

De tips kwamen binnen na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond. Er werden camerabeelden getoond van een fietser in Sittard. Omdat op de beelden een herenfiets te zien is, denkt de politie dat het om een man gaat. Hij fietste op de dag dat Xavier verdween tussen de President Kennedysingel en De Kollenberg in Sittard, waar het slachtoffer later dood werd gevonden. De politie wil weten wie de man is. „We hopen dat de fietser zich meldt of iemand hem herkent”, zei een woordvoerster van de politie. Mogelijk heeft deze fietser belangrijke informatie die kan helpen in het onderzoek.

De politie zoekt in de Sittardse Saffierstraat naar sporen in het onderzoek naar de moord op Xavier Durlinger Ⓒ orange media

Op 31 mei hield de politie een verdachte aan, een 19-jarige man, die net als Durlinger uit Sittard komt. De Raadkamer liet hem op 16 juni wegens gebrek aan bewijs weer vrij. Justitie beschouwt de vrijgelaten man wel nog als verdachte in deze zaak. De moeder van Xavier zei in Opsporing Verzocht dat haar zoon veel mensen kende. „Er moet toch iemand tussen zijn die iets weet.”

Volgens de politie zou de dood van Durlinger te maken kunnen hebben met drugshandel waarbij hij betrokken zou zijn geraakt. Daarnaast houdt de politie andere mogelijkheden open. Zo zou zijn dood het gevolg kunnen zijn van een persoonlijk conflict. Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing in deze zaak.

Maandag en dinsdag waren er in deze zaak meerdere doorzoekingen door de politie. Zo doorzocht de politie maandag een woning in de Saffierstraat in Sittard.