Politie doorzoekt woning Sittard in onderzoek naar moord op Xavier Durlinger (19)

Dat meldt een woordvoerder van de politie tegenover De Limburger. Het is nog onbekend waarom deze woning is doorzocht. „Het is niet de eerste keer dat we dergelijk onderzoek hebben gedaan, maar we hebben ervoor gekozen dit niet actief naar buiten te brengen. We willen voorkomen dat het onderzoek gehinderd of gestoord wordt. En er zou ten onrechte een beeld kunnen ontstaan dat bepaalde mensen als verdachte worden gezien”, aldus de woordvoerder.

Xavier werd sinds 11 mei 2022 vermist en acht dagen later dood gevonden op de Kollenberg in Sittard. Hij werd voor het laatst gezien fietsend in het centrum van diezelfde stad.

Op 31 mei werd een 19-jarige man opgepakt wegens verdenking van betrokkenheid bij de dood van Durlinger. Hij werd 16 juni vrijgelaten nadat hij vrijwillig dna afstond. Dat matchte niet met het dna in het onderzoek. Ook zou hij een alibi hebben voor het tijdstip van de moord. Hij geldt voor het Openbaar Ministerie wel nog als verdachte.

Een getuige die mogelijk kon helpen in het moordonderzoek, meldde zich in augustus bij de politie. Het ging hier om een man die 11 mei op het Tempelplein in Sittard fietste. Het is vooralsnog onbekend of deze getuige iets te maken heeft met de doorzochte woning dinsdag.