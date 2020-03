Tbs’er doodgeschoten door politie na ontsnapping uit kliniek Kijvelanden in Poortugaal

Zondagmiddag ontsnapten twee tbs’ers uit de kliniek FPC de Kijvelanden in Poortugaal, onder de rook van Rotterdam. Daarbij werd een medewerker ’gegijzeld’ en bedreigd met een vuurwapen en een mes, aldus het OM. De betrokken medewerker is daarbij lichtgewond geraakt.

Vervolgens kaapten de twee tbs’ers een taxibusje, zo laat zorgorganisatie Fivoor weten, en ontkwamen ze via de A15.

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn of mail naar [email protected]

„De gebeurtenis heeft de kliniek enorm aangegrepen”, aldus Fivoor. „De veiligheidsmaatregelen in de betrokken afdeling zijn streng. Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt dan ook grondig onderzocht. De eerste zorg van de kliniek gaat nu uit naar het welzijn van medewerkers en patiënten die dit voorval hebben moeten meemaken.”

Vuurgevecht op bedrijventerrein

De twee kwamen uiteindelijk op een bedrijventerrein in het Gelderse Ochten terecht, meldde de Gelderlander aanvankelijk. De politie kwam massaal aanwezig. Zowel een traumaheli als een helikopter van de politie cirkelde in de lucht.

Op het bedrijventerrein in Ochten is een van de tbs’ers doodgeschoten, bevestigt het OM. Dat gebeurde bij de aanhouding. De tweede tbs’er is aangehouden. Hoe die eraan toe is, is onbekend.

Exterieur van de kliniek de Kijvelanden. Ⓒ Google Maps

De schietpartij werd zondag ook gemeld op sociale media. „Net midden in schietpartij in Ochten: minimaal vier agenten schoten in hoog tempo vanaf de A15 richting een gebouw. En wij reden er achterlangs”, schreef iemand op Twitter.

Parkeerterrein en McDonald’s afgesloten

Ergens op het bedrijventerrein in Ochten stond zondag een zwarte taxibusje. Volgens getuigen zouden de verdachten uit de bus zijn gevlucht, over de sloot zijn gesprongen en zo op het bedrijventerrein terecht zijn gekomen.

Het bedrijventerrein, het parkeerterrein van McDonald’s en een carpoolplek waren afgesloten. Het hamburgerrestaurant is inmiddels weer open.